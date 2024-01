Za dopis s oznámením o valorizaci penze by si mohli lidé začít platit

Za dopis s oznámením o valorizaci penze by si důchodci a důchodkyně mohli nově začít platit. Zdarma by informace o přidání dostávali elektronicky. Pokud by je dál chtěli mít v papírové podobě, museli by o to sociální správu požádat. Poštovné by se jim strhlo z penze. Změna by měla začít platit příští rok. Vyplývá to z návrhu reformní důchodové novely. Ministerstvo práce v podkladech k zákonu uvedlo, že zaslání valorizačních oznámení stojí Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) při každém zvýšení penzí 40 milionů korun. Podle ombudsmana převážná část seniorů s počítačem ale nepracuje a bude žádat o papírovou verzi.