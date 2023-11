Za dvě znásilnění a pokus o znásilnění potrestal soud Feriho tříletým vězením

Za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění potrestal Obvodní soud pro Prahu 3 bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho tříletým vězením. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby. Dívkám má také zaplatit odškodné - celkem jde o víc než půl milionu korun. Státní zástupkyně viní Feriho ze tří skutků, dva se podle ní staly v březnu a v listopadu roku 2016 v jeho bytě na Praze 3. Obě dívky Feri podle obžaloby přes jejich nesouhlas líbal a osahával a následně s nimi prováděl sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let, státní zástupkyně tvrdí, že jí Feri ve chvíli, kdy chtěla odejít, podal nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu "částečné ztráty vědomí". Třetí incident se stal podle obžaloby v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Ženu se podle vyšetřovatelů pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění. Pro Feriho žalobkyně navrhovala tříleté vězení. Rozhodnutí není pravomocné, lze předpokládat, že se proti němu Feri odvolá k pražskému městskému soudu. Bývalý politik opakovaně odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí, jeho obhájci žádali zproštění obžaloby.