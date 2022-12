Za nenávistné výroky o Ukrajincích uložil soud vězení a podmínku

Za nenávistné výroky o Ukrajincích v nahrávce na sociálních sítích potvrdil Krajský soud v Praze Patriku Tušlovi desetiměsíční vězení. Tomáši Čermákovi zmírnil prvoinstanční verdikt, podle kterého měl strávit půl roku za mřížemi. Uložil mu desetiměsíční podmíněný trest. Muži se podle soudů dopustili trestných činů hanobení národa a podněcování k nenávisti.

Muži jsou od počátku srpna ve vazbě, důvodem byla i další trestní stíhání. Čermáka soud z vazby pustil. Tušl se již v jednací síni proti rozsudku ohradil. "Je to podvod, je to kampaň," začal vykřikovat. Tušl se u prvoinstančního soudu za vulgární výrazy ve videu omluvil. Dodal, že se cítí nevinen, forma nahrávky ale byla nevhodná. Čermák řekl, že udělal chybu a též připustil nevhodnost projevu. Oba se proti odsuzujícímu verdiktu odvolali a poukazovali na to, že jim právo na svobodu slova umožňuje i vulgární projevy.

Krajský soud argumenty obžalovaných o porušování jejich práv na svobodu slova a projevu neuznal. "Už se rozhodně nejedná o právo svobodně vyjádřit svůj názor," prohlásila předsedkyně senátu Kateřina Hykešová. Tušlovy a Čermákovy výroky podle ní výrazně zasáhly do práv jiných, tedy Ukrajinců, kteří do ČR přicházejí.