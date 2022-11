Do Česka se po pěti letech ve vězení v Hongkongu vrátil 74letý Vladimír Švec. Odsouzený byl na 27 let za pašování kokainu z Brazílie. Jak ve vysílání Českého rozhlasu řekl Jakub Frydrych z Národní protidrogové centrály, za pašování drog jsou v zahraničí odsouzeny desítky Čechů. V praxi to ale může být víc, stát totiž neeviduje všechny případy. Podle Frydrycha si odsouzení Češi odpykávají tresty po celém světě, převažují ale evropské státy.

Švec byl zadržen na hongkongském letišti se zhruba třemi kilogramy kokainu, vinu ale vždy popíral. Tvrdil, že o drogách v kufru nevěděl. Kufr prý dostal v Brazílii jako dárek. Podle rozhlasu se jedná o prvního občana ČR, kterého Hongkong vydal na základě smlouvy o vzájemném vydávání odsouzených. Zbytek trestu stráví čtyřiasedmdesátiletý Vladimír Švec v české věznici, na svobodu by měl vyjít v 93 letech.