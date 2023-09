Ministerstvo spravedlnosti navrhuje za podporu terorismu mírnější tresty. Horní hranice sazby už nemá být 10, ale jenom pět let. Vyplývá to z návrhu novely trestního zákoníku. Na návrhu se shodla vládní koalice, říká náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav z ODS. "Když někdo přijde ve 3 hodiny, napíše nějaký silný status, ráno se vzbudí za střízliva, jsou tam v podstatě drakonické tresty."

Návrh počítá s mírnějšími tresty i pro ty, co opakovaně kradou. Snižovat trestní sazby je jedna z cest, jak ulevit českým věznicím, říká Jakub Drápal z Ústavu státu a práva Akademie věd. "Česká republika posílá méně lidí do vězení než jiné státy, ale posílá je tam na mnohem delší dobu." Novela trestního zákoníku by podle odhadu Stanislava mohla začít platit v lednu 2025.