Za pokus o dvě vraždy a znásilnění potvrdil soud cizinci výjimečný trest 22 let

Za pokus o dvě vraždy a znásilnění dnes odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil Afghánci Asmatu Širzádovi výjimečný trest 22 let vězení. Na neurčito ho také vyhostil z České republiky. Širzád podle verdiktu loni na Nový rok v Karlových Varech napadl a pobodal jednu ženu a druhou rdousil a pokusil se znásilnit. Muž se jednání nezúčastnil. U plzeňského krajského soudu tvrdil, že si kvůli opilosti nic nepamatuje. Rozhodnutí je pravomocné. "Nejsou žádné důvody pro posouzení trestu jako trestu nepřiměřeného," konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Závažnost spáchaných činů je podle něj velmi vysoká. Soudce mimo jiné podotkl, že obě ženy mají dodnes psychické problémy. Čtyřiadvacetiletý Širzád žil několik let v Německu, kde žádal o azyl. Do Karlových Varů přijel oslavit poslední den roku 2021 a své narozeniny, které má 1. ledna.