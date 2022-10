Za poslední den policie zadržela na hranicích se Slovenskem 210 nelegálních migrantů a dva převaděče

Na hranicích se Slovenskem policie za poslední den zadržela 210 nelegálních migrantů a dva převaděče. To je míň než v minulém týdnu, a to skoro o čtyřicet. Celkem policisté provedli od včerejška do dnešního rána téměř 24 500 kontrol. Stát je zavedl kvůli vyšší migraci - většinou jde o uprchlíky ze Sýrie, kteří Česko využívají jako tranzitní zemi. Původně měly kontroly končit v pátek - kabinet Petra Fialy z ODS je ale nejspíš prodlouží, mohl by to udělat až do 28. listopadu.