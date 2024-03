V posledních pěti letech klesl počet poštovních schránek - a to o desetinu. Po Česku jich je teď necelých 18 tisíc. Důvodem poklesu je nižší zájem o posílání dopisů a pohledů, ale o to, že v minulosti byl schránek nadbytek. Řekl to mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Posílaných písemností ubývá kvůli elektronické komunikaci nebo většímu rozšíření datových schránek.