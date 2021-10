Za používání pyrotechniky na stadionech asi bude hrozit pokuta i zákaz vstupu

Lidé, kteří během sportovních utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být potrestáni pokutou až do 100.000 korun. Hrozit jim bude rovněž zákaz vstupu na stadiony. Změny přinese přestupková novela, kterou schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident. Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhlo ministerstvo vnitra nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů.

Zákaz pohybovat se na konkrétně stanovených místech by měl postihnout i dealery drog, kteří svou přítomností v konkrétních lokalitách zvyšují bezpečnostní riziko, uvedla již dříve Hana Malá z ministerstva vnitra. Dosud podle ní dealerům hrozí za držení malého množství drog jen pokuta 15.000 korun, kterou stejně neplatí. Nově jim za držení malého množství drogy bude možné uložit zákaz pohybovat se na konkrétních místech, přičemž opakované porušení zákazu bude možné potrestat vězením až na dva roky. "To umožní policii v daných oblastech efektivněji řešit drogovou kriminalitu," dodala Malá.