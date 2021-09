Za používání pyrotechniky na stadionech bude hrozit pokuta i zákaz vstupu

Diváci, kteří během sportovních utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být potrestáni pokutou až do 100.000 korun. Hrozit jim bude rovněž zákaz vstup na stadiony. Změny přináší přestupková novela, kterou dnes Sněmovna schválila. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Aby měly správní úřady možnost kontroly recidivy, navrhlo ministerstvo vnitra nový typ přestupku zapisovat do rejstříku trestů. Vztahovat se to má podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) také na drogové přestupky. Zákaz pohybovat se na konkrétně stanovených místech by měl postihnout i dealery drog, kteří svou přítomností v konkrétních lokalitách zvyšují bezpečnostní riziko, uvedla Hana Malá z ministerstva vnitra.

Novela, kterou vláda předložila dolní komoře už koncem předminulého roku, má také zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Zavádí napříkld pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let.