Za účasti zahraničních hostů má premiéru Jan Žižka, do kin přijde ve čtvrtek

V Praze má dnes večer slavnostní premiéru film Petra Jákla Jan Žižka. Prvního uvedení filmu pro zvané hosty by se měla zúčastnit většina zahraničních herců, které se režisérovi a producentovi podařilo do svého léta připravovaného snímku obsadit. Do kin film o mladých letech slavného vojevůdce přijde ve čtvrtek 8. září. Rozpočet téměř půl miliardy z filmu dělá nejdražší snímek české kinematografie.

V historickém snímku se objeví herci Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Matthew Goode nebo Sophie Loweová. Klíčové přitom bylo podle Jákla obsazení oscarového britského herce Michaela Caina. "Měl jsem ho v hlavě pro tu postavu od začátku. Mnozí samozřejmě říkali, že se to nepovede. Já jsem blázen, já věřím v takové věci," vzpomínal již dříve Jákl na dobu a natáčení s filmovou hvězdou v rozhovoru s ČTK.

Na přípravách filmu Jan Žižka Jákl pracoval přes osm let, scénář měl desítky verzí. Jákl říká, že chce příběhem o mladých letech Jana Žižky natočit velkou filmovou podívanou, ale chce se také držet historických faktů. Film vznikal na mnoha místech v Čechách, točilo se i v Praze na Karlově mostě. Na Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově se tak potkali známí herci, kromě Bena Fostera coby Jana Žižky a Michaela Caina ještě Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode coby Zikmund. Z českých herců se ve filmu objeví Ondřej Vetchý, Marek Vašut či Jan Budař.