Za výzvu ke stržení ukrajinské vlajky potvrdil soud muži podmínku

Za výzvu ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea na březnové protivládní demonstraci odvolací Městský soud v Praze potvrdil aktivistovi Jaroslavu Popelkovi čtyřměsíční podmínku se zkušební dobou na rok a půl. Stvrdil mu také osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území Prahy. Verdikt je pravomocný. Popelka se jednání nezúčastnil, v červnu u soudu uvedl, že podle jeho názoru jde nanejvýš o přestupek. Soudce Václav Kašík upozornil, že Popelka nebyl souzen za své politické názory, ani za to, že chtěl z budovy vlajku strhnout, samotné stržení vlajky by totiž trestným činem nebylo. Musel si ale být vědom, že nabádá k chování, které nelze spáchat jinak než násilně. Dav lidí by se totiž musel dostat nejen přes zavřené dveře budovy, ale i přes policisty, kteří ji střežili. Uložený trest, který odvolací senát potvrdil, označil Kašík za adekvátní a v podstatě symbolický. Upozornil, že Popelka sám se netají tím, že chce v podobných aktivitách pokračovat, trest zákazu pobytu v Praze je tak podle soudce také vhodný.

Popelka podle obžaloby 11. března na demonstraci na Václavském náměstí nazvané Česko proti bídě i po jejím skončení podněcoval dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea a sundal z ní vlajku Ukrajiny, vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. "Pojďte všichni k muzeu, jdeme dovnitř," provolával podle vyšetřovatelů. "Navrhuji po skončení tohoto shromáždění odstranit z Národního muzea ukrajinskou vlajku,“ prohlašoval také. Do Národního muzea se pak po demonstraci pokusili vniknout lidé, kteří chtěli vlajku sundat. Policie kvůli incidentu zadržela dvě desítky lidí.