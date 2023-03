Za znečištění řek by firmám mohla hrozit až 50milionová pokuta, navrhuje ministerstvo

Havárie na vodních tocích by nově mohli řešit hasiči. Počítá s tím návrh novely vodního zákona, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Jde o reakci na havárii na řece Bečvě ze září 2020. Za zavinění úniku toxických látek do řek by taky díky novele mohly hrozit vyšší pokuty - konkrétně až 50 milionů korun. Úřady by taky některé firmy preventivně kontrolovaly, aby případným únikům mohly včas zabránit. Novelu teď projedná vláda, platit by mohla začít koncem letošního roku.