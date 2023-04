Začal pražský Comic-Con, dorazily první stovky fanoušků sci-fi, fantasy a hororu

V Praze dnes začal čtvrtý ročník festivalu Comic-Con Prague , který potrvá do neděle. Chodby haly O2 universum hned po otevření zaplnily stovky fanoušků sci-fi, fantasy a hororu. Mezi nimi budili pozornost takzvaní cosplayeři, kteří svou lásku k oblíbeným fantasy hrdinům vyjadřují skrze kostýmy. Pořadatelé také zahájili třetí ročník projektu FutureCity, díky kterému mají zájemci možnost s pomocí virtuální reality navštívit Prahu budoucnosti.

Během festivalu mohou příznivci popkulturních žánrů a témat potkat množství herců, komiksových výtvarníků, spisovatelů a dalších umělců. Jednou z největších hvězd bude americký herec Danny Glover známý ze série akčních filmů Smrtonosná zbraň, který se objeví v sobotním a nedělním programu. Na programu je dále například předpremiéra hororu Krvavý Johanns za účasti tvůrců a herců či představení prvního fantasy seriálu portálu Voyo s názvem Vědma. S filmovou tematikou souvisí i speciální HBO Max zóna, která je obří kulisou dračí lebky, jež je napojená na aktuální snímky Rod draka nebo The Last Of Us.

U přítomných budí pozornost i kostýmy a slavný automobil Lada Niva z populárního televizního seriálu Návštěvníci. Zájem je také o stánek Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, kde mají lidé možnost pohovořit si s umělou inteligencí, nebo o simulátor řízení tramvaje.