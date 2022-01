Začala Tříkrálová sbírka

Za dodržení všech hygienických opatření první den nového roku 2022 vyšli mezi lidi koledníci Tříkrálové sbírky. Jde o převážně venkovní sbírku, "tři králové" tedy se svou koledou nebudou vstupovat do domovů a budou zpívat hlavně na ulicích. Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi – nemocným, lidem s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným skupinám lidí, a to přímo v místech, kde sbírka probíhá. Koledníci pro ně získávají desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, v „covidovém“ roce 2021 pak 81,5 milionů).

„Děkujeme všem, kteří podarují naše koledníky a vzpomenou si tak na lidi osamělé, nemocné či ty, již se ocitli v různých potížích. Charita Česká republika, která v roce 2022 oslaví 100 let existence, tu pro potřebné bude vždy, a to i díky vaší velkorysosti, soucitu, ohleduplnosti a laskavosti,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. Tříkrálová sbírka je nejrozsáhlejší akci podobného druhu v České republice.