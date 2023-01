Začalo první kolo přímé volby prezidenta

V Česku začalo dnes ve 14:00 první kolo přímé volby prezidenta republiky, který začátkem března ve funkci nahradí Miloše Zemana. Lidé si mohou vybrat z osmi kandidátů - o přízeň voličů se uchází Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Odborářský předák Josef Středula v pondělí z voleb odstoupil.

Volební místnosti budou otevřené do 22:00 a po noční přestávce se znovu otevřou v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlas přijdou dnes odevzdat jak všichni adepti na funkci hlavy státu, tak dosavadní prezident Zeman, lídři parlamentních stran včetně premiéra Petra Fialy (ODS) a další poslanci a senátoři. Lidé by mohli vybrat hlavu státu už v nynějším prvním kole voleb, pokud by některý z uchazečů získal nadpoloviční většinu hlasů. V opačném případě se rozhodne za dva týdny ve volebním finále mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty.

První volební den v Česku začal v době, kdy kvůli časovému posunu například na zastupitelských úřadech v Austrálii už skončil. Na americkém kontinentu, kde se začalo volit ve čtvrtek, se připravují na zahájení druhého volebního dne, které začne až čtyři hodiny před koncem prvního volebního dne v Česku.