Začíná akce Suchej únor, má přispět k omezení rizikového pití alkoholu

V Česku dnes začíná 11. ročník měsíční osvětové akce Suchej únor, která má přispět k omezení nadměrného pití alkoholu. Lidé, kteří se do ní zapojí, by si měli po celý únor alkoholické nápoje odepřít. Kampaň pořádá stejnojmenná organizace Suchej únor ve spolupráci s odborníky. Letos se koná pod heslem Nepít je umění! s cílem podpořit autentickou tvorbu a kreativitu. Organizátoři poukazují na to, že Češi patří v pití alkoholu ke světovým rekordmanům a nadměrná konzumace ohrožuje nejen jejich zdraví, ale i kvalitu života.

Suchej únor podle organizátorů umožňuje účastníkům dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup. To jim umožní poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Loni se podle průzkumu zúčastnilo akce 13,5 procenta dospělé populace. Rizikově pije v Česku podle organizátorů víc než milion lidí, tedy zhruba každý sedmý dospělý. Společenské náklady nadměrného pití se odhadují na 56 miliard korun ročně.