Začíná největší veletrh cestování v ČR, představí nové cestovatelské trendy

V pražských Letňanech začíná jeden z největších veletrhů cestovního ruchu Holiday World. Nabídne prezentace více než tří stovek firem z 24 států světa. Ty představí nejnovější trendy v cestování, aktuální preference turistů nebo aktivity ČR na podporu cestovního ruchu. Jedná se už od 32. ročník akce a veřejnost se může tradičně těšit i na odborné aktivity a fóra. Součástí je i prezentace CzechTourismu, který zde představí svou novou kampaň pro následující roky, která je zaměřena na aktivní turismus a lázeňství

Podle minstra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) je pro cestovní ruch se nyní udržet v tempu s postupující digitalizací, která by mohla přinést hned několik bonusů. Mezi ně patří primárně nižší administrativní zátěž, lepší správa a využití dat nebo podpora udržitelného turismu. To vše by měl zajistit i nově připravovaný systém eTurista. Podle ministra je také důležité zaměřit se na tvorbu zdravého konkurenčního prostředí na trhu s cestovními kancelářemi a na zajištění bezpečí turistů při jejich cestách.