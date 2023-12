Začíná platit novela zákona o silničním provozu, změní bodový systém

Dnes začíná platit novela zákona o provozu na silničních komunikacích. Mění bodový systém, umožňuje řízení od 17 let pod dohledem mentora, zavádí řidičák na zkoušku nebo ruší povinnost mít u sebe řidičský a technický průkaz. Stát bude ode dneška také místo dvou technických průkazů vydávat jen jeden. V provozu se řidiči začnou setkávat s novými dopravními značkami.

Povinný preventivní program pro začínající řidiče zahrnuje možnost zahájit kurz autoškoly k řízení osobního auta už v 15 letech a šesti měsících. Po absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky umožní řízení už od 17 let. Do 18 let bude moct mladistvý řidič řídit jen pod dohledem zkušeného řidiče, registrovaného mentora. Novela zároveň zavádí řidičák na zkoušku po dobu dvou let od složení závěrečné zkoušky bez ohledu na věk. V této dvouleté lhůtě musí řidič za spáchání závažných dopravních přestupků na dopravně-psychologický pohovor a školení pro začínající řidiče.

Změny v bodovém systému přinesou zjednodušení z pěti pásem bodů na tři. Nově budou dopravní přestupky bodovány dvěma, čtyřmi a šesti body. Za bagatelní přestupky, jako je jízda s nerozsvícenými světly nebo špatné parkování, budou řidiči dostávat mírnější tresty. Novela naopak zpřísní nejzávažnější přestupky řidičů, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, závažné překročení rychlosti nebo odmítnutí dechové zkoušky na alkohol.