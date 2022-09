Začíná proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko

Ministerstvo životního prostředí by dnes mělo zveřejnit, jaká pravidla by v parku platila. Obce pak budou mít 90 dní na to, aby se k těmto podkladům vyjádřily. Zahájení procesu potvrdil nezávislý starosta Bělče Lukáš Kosman. S termínem se ale podle něj mohlo ještě pár týdnů počkat, aby se s problematikou mohli dobře seznámit i nově zvolení zastupitelé. S vyhlašováním parku se mělo původně začít 9. června, ministryně životního přostřední Anna Hubáčková z KDU-ČSL ale termín posunula kvůli zářijovým komunálním volbám.

Návrh má změnit část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko kvůli ochraně pestrých lesních ekosystémů. Park má mít rozhlu 102 kilometrů čtverečních, tedy zhruba 16 procent současné chráněné krajinné oblasti.