Začlenění nové výuky techniky do učiva ZŠ se zřejmě o rok zpozdí

Zavedení nové výuky technických dovedností do základních škol (ZŠ) se proti původnímu plánu zřejmě zpozdí. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by se technika mohla stát součástí učebního plánu v roce 2023, ačkoli podle dřívějších vyjádření zástupců vlády měla být povinná od podzimu 2022. Projekt, na jehož základě chce úřad stanovit doporučení pro učivo, má trvat do konce nadcházejícího školního roku. Ministerstvo v něm loni pokračovalo navzdory uzavření škol kvůli covidu-19, řekla na dotaz ČTK Lednová. "Pokusné ověřování probíhalo i v době mimořádných opatření, kdy byly uzavřeny školy, a to přípravou pedagogické dokumentace k ověřování očekávaných výsledků, které byly pokusným ověřováním nově nastaveny," uvedla mluvčí. Pokračovalo podle ní i po otevření škol, kdy se podle dokumentace vyučovalo. Pokusné ověřování bude pokračovat do konce nadcházejícího školního roku. "Podle výsledků budou stanovena doporučení pro vznik nové vzdělávací oblasti Člověk a technika pro první i druhý stupeň ZŠ, a to jako součást revidovaného rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, který by měl být dokončen v roce 2023," řekla.