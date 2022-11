Zadlužení Čechů stouplo letos na 3,15 bilionu korun

Zadlužení obyvatelstva na konci třetího čtvrtletí 2022 meziročně stouplo o 281,7 miliardy Kč, tedy o deset procent, na 3,15 bilionu korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. S pomalejší dynamikou zadlužování mírně klesl i počet klientů s dlouhodobým dluhem. Objem dlouhodobého dluhu byl 2,62 bilionu korun a jeho růst výrazně zpomalil. Meziročně se zvýšil o 10,7 procenta. Ve srovnání s druhým čtvrtletím 2022 se zvedl o 11 miliard korun, což je druhý nejnižší přírůstek za sedm let. Spolu se zpomalující dynamikou zadlužování klesl i počet klientů s dlouhodobým dluhem, a to meziročně o jedno procento na 1,1 milionu. Počet dlužníků s dlouhodobým dluhem stoupl pouze ve Středočeském kraji o 0,4 procenta. Nejvýraznější pokles zaznamenal Ústecký kraj (o 2,4 procenta). "Úvěrový trh prochází v letošním roce výraznou proměnou. Dlouhodobé zadlužení ovlivňují rostoucí sazby hypoték, jejich snížená dostupnost i vysoké ceny nemovitostí,“ uvedl výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.