Žádostí o insolvence v druhém čtvrtletí letošního roku ubylo meziročně o 10 procent

Počet lidí neschopných splácet své závazky v druhém čtvrtletí meziročně ubylo o 10 procent. Ukázala to data společnosti Insolvence 2008. O insolvenci od dubna do konce června požádalo bezmála 6 tisíc lidí. I přes rostoucí inflaci jde o podobné číslo jako v prvním čtvrtletí roku. Podle výkonného ředitele společnosti Insolvence 2008, Tomáše Valáška, ale bude v následujících měsících záležet mimo jiné i na vývoji na trhu práce. Dokud lidé mají stálý příjem a můžou měnit práci, mají i na splácení svých finančních závazků.

Počet dlužníků by mohla podle Valáška zvýšit novela insolvenčního zákona, která by měla zkrátit dobu oddlužení ze současných pěti na tři roky. Vláda by ji měla projednávat na podzim letošního roku. Platit by tak mohla už od ledna 2023.