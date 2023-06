Zahraničních hostů byla loni v lázních asi třetina, před epidemií covidu skoro polovina

Zahraničních hostů byla v českých lázeňských městech loni zhruba třetina, před epidemií covidu-19 tvořili skoro polovinu. Celkový počet přes 842.000 hostů téměř vyrovnal rok 2019, přijelo více Čechů. Naopak jim kvůli válce chybí ruští hosté. Na tiskové konferenci to řekl ředitel společnosti CzechTourism Jan Herget. Lázeňská města se proto chtějí zaměřit na další zahraniční trhy nebo na kratší pobyty, které vyhledávají čeští turisté. V posledním roce před covidem tvořili hosté na léčebných pobytech asi 40 procent. Lázeňství v posledních letech negativně ovlivnilo omezení cestování a provozu v době covidu. Loni se zejména pro západočeské lázně výrazně projevily důsledky války na Ukrajině a omezení pro Rusy. "Ze dne na den naše lázně přišly o 80 procent své klientely," řekla předsedkyně Sdružení lázeňských míst ČR a primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). To potvrzuje i prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. "Trápí nás nedostatek zahraničních hostů. Infrastruktura českých lázní je tak obrovská, že ji Češi nemohou nikdy nasytit, i kdyby prodloužili své pobyty," uvedl. Klienti přijíždějící na léčebné pobyty tvořili před covidem 40 procent lázeňských hostí. V roce 2019 jich bylo přes 366.000, necelé třetině pobyt hradila zdravotní pojišťovna. Předloni jich bylo necelých 220.000, loňská čísla zatím k dispozici nejsou. Češi přitom podle dat CzechTourismu vyhledávají stále častěji v lázeňských městech wellness pobyty na prodloužený víkend. To také přináší lázním nižší výdělek.