Zájem Čechů o dotace na fotovoltaiku a tepelná čerpadla je letos rekordní

Zájem o dotace na tepelná čerpadla a fotovoltaiku je v souvislosti s energetickou krizí a vysokými cenami v letošním roce rekordní. Stát na nich zatím za první tři čtvrtletí roku vyplatil dohromady více než 2,5 miliardy korun, což je půldruhé miliardy více než za celý loňský rok. O stovky procent narostl ve srovnání s loňskem i počet samotných žádostí, kterých stát letos dostal zatím zhruba 46.000. Vyplývá to z dat Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který má dotační programy na starosti. Podle odborníků dotace za celý letošní rok dosáhnou proti loňsku čtyřnásobku. Peníze jsou rozdělovány z tzv. kotlíkových dotací a programu Nová zelená úsporám. Poptávka je zejména o peníze na fotovoltaiku. SFŽP za letošní rok eviduje do konce září 35.621 žádostí o příspěvek na domácí elektrárny. To je proti celému loňskému roku nárůst o 300 procent. O peníze na tepelná čerpadla zatím letos požádalo 12.001 lidí, což je proti loňsku o 275 procent více.