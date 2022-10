Zájem Čechů o letní zájezdy letos stoupl o polovinu

Češi v letošní letní sezoně nakoupili o polovinu více zájezdů než loni. Průměrná cena pobytů prodaných v období od 1. června do 30. září se meziročně zvýšila o 2450 korun na 17.270 Kč na osobu. Podíl osmidenních pobytů činil 50 procent. Vyplývá to z údajů největší tuzemské cestovní agentury Invia, která nabízí zájezdy desítek cestovních kanceláří. Nejoblíbenější destinací bylo letos Řecko s podílem 21 procent, konkrétně ostrov Kréta. Do tradiční pětky patřil ještě Egypt (14 procent), Turecko (14 procent), Bulharsko (devět procent) a Tunisko (osm procent). Tyto země si svou pozici oblíbenosti drží několik let a předprodeje dovolených na příští rok ukazují, že se do stejných destinací chystají lidé i v roce 2023. "Z letošních výsledků je patrné, že Češi si po covidové pauze chtěli opět dopřát zasloužený odpočinek v přímořském letovisku, nejlépe s all inclusive stravou. Zatímco zájem o dovolenou v tuzemsku znatelně klesal, týdenní zájezdy do Řecka, Egypta či Turecka se rychle vyprodávaly,“ uvedl obchodní ředitel Invie Radek Šafařík.