Zájem o investice do komerčních nemovitostí v Česku loni klesl

Investice do komerčních nemovitostí, jako jsou třeba kancelářské budovy, restaurace, obchody nebo sklady, v loňském roce v Česku klesly. Ve srovnání s rokem 2020 o víc než třetinu. Vyplývá to z čísel poradenské skupiny Colliers . Celkový objem investic do komerčních nemovitostí se tak snížil na téměř 44 miliard korun. Zájemci kupovali hlavně kancelářské budovy a průmyslové stavby. Podle analytika společnosti Josefa Stanka to není pro český trh špatný výsledek. Věří ale, že letošní rok by mohl lepší. Celkový objem investic do komerčních nemovitostí by podle něj mohl stoupnout na 50 miliard korun.