Zájem o obědy zdarma dál roste, zvyšuje se i kvůli inflaci

Ve školách pokračuje trend vzrůstajícího zájmu o obědy zdarma, které žákům z chudých rodin zajišťuje nezisková organizace Women for Women. Potřeba pomoci rodinám s nedostatkem peněz se podle organizace bude dál zvyšovat i v souvislosti se současnou vysokou inflací a zdražováním energií. V aktuálním školním roce pomáhá projekt Obědy pro děti téměř 10 a půl tisícům žákům, tedy o téměř 700 více než v roce minulém. Od 1. ledna zaplatil projekt za školní obědy zhruba 32 milionů korun. Na dotaz ČTK to uvedla manažerka organizace Women for Women Jana Skopová. Ministerstvo školství letos zatím kvůli rozpočtovému provizoriu nevypsalo na obědy zdarma dotace, v návrhu státního rozpočtu na to podle tiskového oddělení úřadu počítá s 60 miliony korun. "Zájem o Obědy pro děti nám roste každý rok," uvedla Skopová. "Situace se bude nadále zhoršovat a potřeba se bude zvyšovat," řekla.