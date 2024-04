Zájem o volby do europarlamentu v Česku roste, je ale pořád pod evropským průměrem

Mezi Čechy roste zájem o volby do Evropského parlamentu. Ukázal to nejnovější průzkum Eurobarometru. Podle něj o červnové volby projevilo zájem 38 procent lidí. To je o 22 procent víc než před 5 lety. Česko je ale pořád pod celoevropským průměrem, který je na úrovni 60 procent. Předchozí volby do EP se konaly v roce 2019 a volební účast v Česku byla tehdy téměř nejnižší v rámci EU - hlasovalo jen 28,72 procenta voličů. V celé EU byla tehdy volební účast 50,66 procenta. Česká republika je rovněž zemí, ve které si nejmenší počet lidí z celé sedmadvacítky myslí, že by Evropský parlament měl hrát důležitější roli. Zatímco v celé EU se to domnívá 56 procent dotazovaných, v Česku si to myslí jen 32 procent respondentů. Naopak 52 procent Čechů si myslí, že by měl hrát méně důležitou roli.

V průzkumu celý únor odpovídali Evropané z 27 členských států. Celkem se ho zúčastnilo přes 26 tisíc lidí, víc než tisícovka z nich byli Češi.