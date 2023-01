Zájem o vystavené korunovační klenoty je veliký, kapacitu už ale není možné zvyšovat

Kapacitu katedrály sv. Víta, kde jsou vystavené korunovační klenoty, už není možné zvyšovat. V pátek výstavu po vystání několikahodinové fronty vidělo 4500 lidí, uvedl mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák. Hrad dnes ve volný den očekává vysoký zájem návštěvníků, vstup do Jižních zahrad, kudy vede fronta ke katedrále, se dnes podle Nováka uzavře pravděpodobně kolem 13. hodiny.

Pořadatelé tak činí každý den proto, aby čekající měli zajištěno, že se do katedrály do konce otevírací doby dostanou. "Není to tolik o zájmu, jako o tom, kolik jsme schopni lidí odbavit, jak moc kustodi odbavují průběh u samotné vitríny. Zájem by byl větší, bohužel každý den musíme oznamovat určité části lidí stojících ve frontě, že už se na ně nedostane."

Policie podle něj maximálně urychluje prohlídky. Lidé mají po vstupu do katedrály u samotné vitríny s klenoty na jejich prohlédnutí asi 20 sekund. Výstava korunovačních klenotů měla původně končit dnes, Hrad ji prodloužil do úterý.