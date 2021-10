Zajišťování aut kvůli neuhrazeným pokutám řidičů Senát schválil

Policisté, celníci a také obecní strážníci získají od ledna právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s neuhrazeným dluhem na pokutách za dřívější dopravní přestupky. Zavedení pravomoci schválil Senát podle doporučení svých výborů. Vládní předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Policisté a celníci budou moci podle novely požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky postihu v hotovosti nebo kartou. Pokud řidič nedoplatek na místě neuhradí, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, aby zajel na nejbližší vhodné místo, kde by z vozu buď odebrali registrační značku, nebo na kolo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozidla. Opatření má pomoci vymáhat postihy především od cizinců.