Zákon o dezinformacích posuzují experti, Rakušan ještě zváží jeho předložení

Ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona pro boj s dezinformacemi, nyní ho posuzují odborníci, Resort po odborném posouzení normy teprve zváží, zda návrh předloží vládě. Novinářům to dnes řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Premiér Petr Fiala (ODS) už dříve uvedl, že by stát mohl mít v budoucnu k dispozici zákonný nástroj, kterým by byl schopen dočasnými opatřeními bojovat proti dezinformacím například vypnutím webů, které jsou prokazatelně pod vlivem cizích mocností.

Podle Rakušana by zákon měl umožnit zasáhnout v případě extrémní situace, kdy by stát čelil ohrožení. Nyní se podle něj vede debata, zda je k tomu nutný speciální zákon, nebo je možné takovou situaci řešit i pomocí existující zákonné úpravy. Rakušan řekl, že po odborném posouzení normy bude muset přijít politické rozhodnutí, zda zákon skutečně vložit do vládního připomínkového řízení.

Jednotlivá opatření, která by měl zákon obsahovat, nechtěl Rakušan komentovat. Uvedl pouze, že podobnou úpravu má řada států, mimo jiné i Slovensko.