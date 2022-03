Žalobce navrhuje pro Babiše podmínku a peněžitý trest 10 milionů korun

Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhuje v obžalobě týkající se případu dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo pro bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, uvedl dnes server Seznam Zprávy. Pro jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou navrhl stejný podmíněný trest a zaplatit by měla půl milionu korun. Oběma obžalovaným přitom hrozí až deset let vězení.

Bývalý premiér a šéf nyní opozičního ANO vinu dlouhodobě odmítá. Kauzu Čapí hnízdo pokládá za vykonstruovaný a účelový pokus o svou kriminalizaci a o snahu vystrnadit ho z politiky. U soudu chce prokázat, že nikdy nic trestného neudělal.

Podstatou případu je podle dřívějších informací to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.