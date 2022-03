Žalobce z kauzy Balák udělení milosti od Zemana čekal, řekl pro iROZHLAS

Udělení milosti od prezidenta Miloše Zemana pro šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka žalobce z jeho kauzy čekal, řekl serveru iROZHLAS.cz. Míní, že motivem milosti mohla být snaha zabránit Balákově další výpovědi. Ta by podle státního zástupce Jiřího Pražáka mohla směřovat třeba proti členům prezidentské kanceláře. Výroky žalobce se nezakládají na skutečnosti, uvedl Balákův nadřízený a šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář pro Českou televizi (ČT).

V rozhovoru pro Deník N Pražák uvedl, že policisté měli v Balákově kauze indicie a poznatky o podílu dalších lidí, které ale nestačily k obvinění dalšího člověka. Policie podle něj pracovala s podezřením, že Baláka někdo úkoloval. Kdo by to mohl být a zda by to mohl být Mynář, nechtěl Pražák komentovat.

Balák byl minulý týden pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Prezident mu udělil milost, oznámil v úterý jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident podle Ovčáčka zohlednil Balákovu bezúhonnost i pracovitost. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky.