Žalobkyně obžalovala ze zneužívání dětí sbormistra farního sboru. Hrozí mu až 12 let

Sbormistr farního chlapeckého sboru čelí obžalobě z toho, že dlouhodobě znásilňoval a zneužíval své svěřence. Podle státní zástupkyně začal s trestnou činností už v roce 2002, poslední z evidovaných skutků se stal v roce 2021. Jednotlivých dílčích útoků spočívajících v osahávání, masturbaci či orálním sexu byly podle výpovědí malých sboristů stovky. Vyplývá to z části obžaloby, kterou ČTK poskytl pražský městský soud. Za znásilnění dítěte hrozí až 12 let vězení. Podle deníku Blesk začal obžalobu tuto středu projednávat soud, kvůli ochraně obětí se hlavní líčení koná za zavřenými dveřmi. Muž podle obžaloby opakovaně znásilňoval v letech 2002 až 2012 šest malých zpěváků, a to na různých místech - přímo v budově farnosti, ve svém domě při hře na počítači nebo v autě cestou ze sborové zkoušky. Deset dětí pak zneužil například na soustředění sboru v Itálii, na hotelovém pokoji v Liberci nebo i při cestě autem na mše v různých kostelích. Chlapci se podle obžaloby dospělé autoritě aktivně nebránili. Počínání jim nebylo příjemné, zároveň se báli, že se o něm někdo dozví. Někteří se později potýkali s depresemi či sebevražednými myšlenkami, sebepoškozováním, výčitkami svědomí, pochybnostmi o své sexuální preferenci a problémy při navazování vztahů s dívkami.