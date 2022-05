Žalobu Jana Hamáčka kvůli článkům Seznam zpráv o vrbětické kauze soud zamítl

Soud zamítl žalobu Jana Hamáčka z ČSSD na server Seznam zprávy. Exministrovi vnitra vadily články z loňského května o jeho neuskutečněné cestě do Moskvy. Podle zjištění serveru měl Hamáček mluvit o tom, že chce vyměnit vrbětickou kauzu mimo jiné za vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Politik to odmítl, žádal deset milionů korun a omluvu. Podle soudu ale server nezasáhl do jeho osobnostních práv.

Reportéři Janek Kroupa a Kristýna Ciroková v úterý zopakovali, že si za svými články stojí. Jan Hamáček k soudu nepřišel. Jeho advokátka odmítla případ komentovat.