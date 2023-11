Zálohování PET lahví a plechovek by mohlo začít fungovat v polovině r. 2025

Systém zálohování PET lahví a plechovek by mohl začít fungovat v polovině roku 2025, ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce novelu předložit do mezirezortního připomínkového řízení na konci měsíce. Celkem by mělo vzniknout zhruba 11.000 sběrných míst, lidé by mohli PET lahve a plechovky vracet kromě obchodů i na čerpacích stanicích a prostřednictvím internetových obchodů. Na pracovní snídaní to dnes novinářům řekli zástupci ministerstva.

Na tyto obaly navrhuje ministerstvo zálohu čtyři koruny, tedy o korunu více než na skleněné lahve. Novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz se dosud nezpoplatňoval, jako jsou například reklamní letáky. Systém nebude mít podle ministerstva negativní dopad na rozpočty obcí ani nenaruší aktuální systém třídění odpadů.

Zálohovací systém by se měl týkat všech nealkoholických nápojů v plastových lahvích a plechovkách o objemu 0,1 až tři litry a alkoholických nápojů do 15 procent alkoholu v plastových lahvích a plechu. Výjimku budou mít obaly od mléka a mléčných výrobků, nápojů nad 15 procent alkoholu a jednorázových skleněných nápojových obalů, které se zálohovat nebudou.