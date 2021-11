Zálohy pro klienty DPI se v listopadu sníží o 50 pct, v prosinci o 40 pct

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce společně s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) snížit zálohy za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI), a to v listopadu o 50 procent z původně vyměřené zálohy, v prosinci o 40 procent. V dalších měsících by již lidé platili plnou výši zálohy. Ministerstvo ladí s úřadem a dodavateli poslední instance způsob provedení, řekl ČTK ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci.

Vysoké zálohy, které museli lidé zaplatit v říjnu, již podle Havlíčka nejde změnit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas. Snížení záloh by mělo být definitivně schváleno do 15. listopadu.

Snížením záloh pouze na dva měsíce se MPO s ERÚ snaží motivovat klienty, aby se z režimu DPI přesunuli na běžný produkt u některého z dodavatelů. Lidé budou muset při konečném vyúčtování zaplatit plnou cenu za spotřebovanou elektřinu.