Zaměstnanci firmy RUKO Kyjov vstoupí v úterý do stávky kvůli odstupnému

Zaměstnanci kyjovské společnosti RUKO CZ Präzisionswerkzeuge vstoupí v úterý do stávky. Důvodem jsou neúspěšná jednání o výši odstupného pro zaměstnance poté, co německá mateřská společnost v Kyjově ukončí na konci roku výrobu.

Německý vlastník oznámil v létě rozhodnutí výrobu v Kyjově do konce roku částečně zrušit a zbylou výrobu přesunout do Německa. O práci tak přijde 57 zaměstnanců továrny. Firma RUKO se zabývá výrobou vybrušovaných vrtáků z kvalitní rychlořezné oceli a CNC soustružením a frézováním. Německá společnost tradičního výrobce koupila v roce 2012.

Návrh německého vlastníka odsoudil i předseda OS KOVO. "Návrh společnosti na výši odstupného je urážkou všech zaměstnanců, kteří odvádějí kvalitní práci. Při obdobném ukončení výroby v Německu by se odstupné pohybovalo v řádu roční mzdy příslušného zaměstnance. Je třeba také zdůraznit, že německá mateřská společnost po zakoupení bývalé společnosti Vrtáky a.s. do této společnosti neinvestovala žádné finanční prostředky,“ uvedl Jaroslav Souček, předseda OS KOVO.