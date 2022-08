Zaměstnanost v Česku roste, vyplývá to z dat statistického úřadu

Oproti minulému roku je zaměstnáno o 120 tisíc lidí víc, tedy o 2,4 procenta. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Zaměstnanost roste i ve čtvrtletním porovnání, oproti prvnímu čtvrtletí roku 2022 vzrostl průměrný počet zaměstnaných lidí o téměř 15 tisíc. Posílily hlavně služby. „Oproti minulému roku se znatelně zvýšila zaměstnanost především v obchodě a v ubytování,“ upřesnila Marta Petráňová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí. Zároveň se snížil počet ekonomicky neaktivních lidí starších patnácti let, a to o téměř 83 tisíc.