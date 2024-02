Zaměstnavatelé a odbory dál nemají shodu na penzích pro náročné profese

Odbory a zaměstnavatelé ani po jednání tripartity nemají shodu na náročných profesích, které by měly chodit dřív do penze. Podle zaměstnavatelů by se dřívější důchod bez krácení částky měl zavést ve dvou fázích, a to nejprve pro pracovníky takzvané čtvrté kategorie a později po dalších propočtech pro část kategorie třetí. Odbory jsou proti, prosazují dřívější penze pro celou čtvrtou i třetí kategorii. Připravovaný návrh je podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) uprostřed. Podrobně chce záměr představit tento týden.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly návrh s dřívější penzí ve třetí kategorii počítá jen pro lidi, kteří čelí v práci pěti z 13 rizik. Roli by hrála fyzická zátěž, vibrace, pracovní poloha, teplo a chlad. Naopak by se nebral ohled na chemické látky, prach, hluk, neionoizující záření, psychickou zátěž, tlak, zátěž pro zrak a biologické činitele. Středula ČTK řekl, že dřívější důchod by tak nebyl možný třeba pro zdravotníky.