Zaměstnavatelé očekávají příští rok mírné oživení ekonomiky a růst reálných mezd

Mírné oživení ekonomiky a vlivem poklesu inflace také nárůst reálných mezd očekávají v příštím roce zaměstnavatelské svazy, které oslovila ČTK. Podnikání podle nich nadále brzdí regulace, nedostatek dostupné pracovní síly či vysoké ceny energií.

Svaz průmyslu a dopravy v příštím roce očekává mírné zlepšení situace, cenovou stabilizaci, opětovný růst spotřeby a zřejmě i zakázek. "České hospodářství by se mělo odrazit ode dna, ale zotavení z ekonomických šoků posledních let bude pozvolné," odhadl svaz ve svém ekonomické výhledu na rok 2024. A to i s ohledem na očekávaný vývoj světových ekonomik či přetrvávající bariéry domácí ekonomiky, jako je například nedostatek pracovníků na trhu práce či vysoké ceny energie v globální konkurenci.

Hospodářská komora předpokládá, že příští rok česká ekonomika zvýší výkonnost o dvě procenta. Firmy budou do efektivnějších výrobních procesů a rozšiřování produkce investovat opatrněji. Nejsilnějším růstovým faktorem by se v příštím roce měla stát opět obnovená spotřeba domácností díky tomu, že mzdy se navrátí k růstu i v reálném vyjádření.