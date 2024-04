Zápis na seznam UNESCO zvedl zájem návštěvníků o žatecký Chrám chmele a piva

Zápis na seznam světového dědictví UNESCO zvedl návštěvnost v žateckém Chrámu chmele a piva. Do turistického areálu, který představuje historii i současnost pěstování a využívání základní ingredience českých piv, navíc míří i návštěvníci z nových destinací, kteří v minulých letech byli spíše výjimkou. Podle ředitele Chrámu chmele a piva Jaroslava Špičky by se zvýšený zájem mohl projevit naplno v letošní hlavní sezoně. Řekl to ČTK. Chrám chmele a piva se otevřel v roce 2011 a stal se jedním z turistických cílů v Žatci. Vloni do Chrámu chmele a piva zavítalo zhruba 15.000 návštěvníků. Když byly vloni Žatec a krajina chmele zapsány na seznam světového dědictví UNESCO, přilákalo to i zájemce, kteří si své cíle vybírají mimo jiné i podle toho, kde jsou památky UNESCO. Podle Špičky nejvíc zahraničních návštěvníků stále jezdí z Německa a z Polska. Ale objevují se i hosté ze Skandinávie, možná proto, že se chrám chmele zúčastnil skandinávského veletrhu cestovního ruchu. Přijíždějíi Asiaté, Američané a hosté z dalších zemí. V letošním roce chrám připravuje i některé novinky, novou interaktivní hru nebo komentované prohlídky města Žatec.