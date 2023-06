Zásobníky plynu se díky nižší spotřebě plní rychleji než dřív, jsou na 70 procentech

České zásobníky plynu jsou naplněny z víc než 70 procent. A do zimy budou plné, na Twitter to napsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí STAN. V zásobnících je přes 2 a půl miliardy metrů krychlových plynu - to je podle resortu několikanásobně víc než loni na začátku června. Podle Síkely hlavně proto, že se přes zimu podařilo snížit spotřebu plynu. Loni byla nejnižší za posledních 8 let, v prvním letošním čtvrtletí dokonce nejnižší od začátku měření v roce 2001. Důvodem úspor jsou podle resortu vyšší ceny energií a teplé počasí.