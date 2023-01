Zásobníky s plynem jsou v Česku plné z 86 procent

Zásobníky na zemní plyn v Česku jsou k dnešku plné z 86 procent. Uskladněno v nich je 2985,7 miliardy metrů krychlových plynu, o 81 procent více než loni touto dobou, uvedl dnes na twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). V posledních dnech má na stav rezerv pozitivní vliv hlavně počasí. Za minulý týden, který byl velmi teplý, se spotřeba plynu v Česku oproti průměru z posledních čtyř let snížila o 36 procent, dodal ministr. Ve srovnání s průměrem z let 2015 až 2022 je současná úroveň plynových rezerv v Česku vyšší o 45 procent. "Vysoký stav zásob, teplé počasí a dostatečná nabídka se odráží i na trzích. Cena plynu zakončila den na částce 74 EUR/MWh," dodal Síkela. Za poslední týden přibylo v českých zásobních 22,5 milionu metrů krychlových plynu, uvádí web ministerstva průmyslu. "V posledních dnech na to má vliv hlavně teplé počasí, celkově ale velkou roli hrají i úspory každého z nás," uvedl Síkela. Česko podle něj ušetřilo od začátku října více než 650 milionů metrů krychlových plynu a rychle se blíží cíli 800 milionů metrů krychlových.