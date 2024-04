Zastávky autobusů v Praze by mohly být od léta všechny na znamení

Zastávky autobusů v pražské MHD by mohly být od letošního léta všechny na znamení. Cílem je zkrácení intervalů a větší plynulost či omezení hluku a škodlivin. Změna by přinesla úspory pohonných hmot i peněz. Nevýhodou by mohl být takový systém pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace. Vyplývá to z dokumentu organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, pro magistrát. Návrh musí schválit pražští radní. Pokud by tak učinili, zkušební provoz by mohl začít od soboty 29. června.

V Praze je nyní asi 2500 autobusových zastávek, z nichž je 69 procent na znamení. Pokud stojí cestující na zastávce na znamení, od roku roku 2011 nemusí dávat znamení, ale řidič má povinnost zastavit. Všechny zastávky na znamení již fungují v některých zahraničních i českých městech.

Ve Středočeském kraji, jehož veřejná doprava je propojena s pražskou, jsou všechny zastávky na znamení například na Benešovsku, v Kutné Hoře, Čáslavi či ve Slaném. V Česku mají všechny zastávky na znamení například také Jihlava a Třebíč nebo Liberecký kraj.