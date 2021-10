Zástupci Spolu a STAN věří, že Zeman pověří složením vlády jejich koalici

Místopředseda Starostů Petr Gazdík věří, že prezident Miloš Zeman bude vyžadovat pro pověření sestavováním vlády 101 podpisů. Na základě výsledků sobotních voleb je může dát dohromady koalice ODS, TOP 09 a lidovců Spolu s Piráty a Starosty. Gazdík v této souvislosti zmínil možnost ukázat prezidentovi parlamentní většinu. V diskusním pořadu Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové poukázal na to, že koaliční strany mají většinu nejen ve Sněmovně, ale i v Senátu. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky je možné vládu sestavit do Vánoc.

Složit ve Sněmovně většinu bude chtít podle dosavadního šéfa Sněmovny za ANO Radka Vondráčka i hnutí Andreje Babiše. Ten spolustraníkům řekl, že ANO dá jednu jasnou nabídku, a když to nikam nepovede, nebude jednání protahovat. Platí, že máme nejvíc mandátů, je to sice o jeden, ale je to mandát, konstatoval.

Nemocný Zeman dnes v prohlášení zveřejněném mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem poblahopřál vítězům sněmovních voleb a zvoleným poslancům bez ohledu na jejich příslušnost k politickým stranám.