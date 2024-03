Zástupci VŠ: Financování vysokých škol je neudržitelné, zvažujeme větší stávky

Vysoké školy, a to nejen humanitní, jsou podfinancované a situace se stává neudržitelnou. Některé vysoké školy zvažují radikálnější kroky než loni, například stávky ve spojení s regionálním školstvím a dlouhodobější protesty. Řekli to zástupci iniciativy Hodina pravdy, která loni organizovala protestní akce a společně s vysokoškolským odborovým svazem i stávku některých vysokých škol. Podle nich by stávky mohly zasáhnout do začátku výuky zimního semestru, do přijímacích či státních zkoušek. Od ministerstva školství požadují zvýšení částky na vysokoškolské vzdělávání na rok 2025 minimálně o deset miliard korun. Akademici a další pracovníci vysokých škol loni poukazovali na nedostatek peněz pro vysoké školy a nízké platy některých univerzitních pracovníků, zejména na humanitně zaměřených fakultách. Po ministrovi školství Mikuláši Bekovi (STAN) na podzim požadovali navýšení rozpočtu vysokého školství o tři až čtyři miliardy korun oproti loňsku, Bek požadavek označil za nereálný. Přislíbil školám zvýšení o jednu miliardu korun, 800 milionů mají dostat na snížení rozdílů v platech na univerzitách. Podle zástupců iniciativy jde o jednorázové řešení, a to navíc nedostatečné.