Zastupitelé Přerova: Třímetrová socha rudoarmějce ve městě zůstane

Třímetrová socha rudoarmějce, která od roku 1956 stojí před školou v Želatovské ulici v Přerově, zůstane na svém místě. Návrh několika obyvatel na odstranění sochy neprošel zastupitelstvem, drtivá většina zastupitelů byla proti. Proti odstranění skulptury se postavili i radní, podle primátora Petra Vrány (ANO) by se ve městě neměly bourat pomníky připomínající konec druhé světové války a dávat tyto sochy do souvislosti s děním na Ukrajině. V Přerově je to druhý pokus o svržení sochy, který vzešel z občanské iniciativy. Ten první zastupitelé odmítli loni v červnu. Autorem sochy je přerovský sochař Josef Baják; po schválení její podoby začal v červenci 1956 pracovat na betonovém modelu. Socha byla dohotovena 2. září 1956. "Pan sochař Baják byl k této práci na sochu rudoarmějce donucen, byl pod dohledem StB, což jsou věci, které dotvářejí obrázek doby. Myslím si, že socha rudoarmějce obzvlášť v kontextu války na Ukrajině nemá v Přerově co dělat a měla by být odklizena do depozitáře. Socha se navíc stala symbolem socialistického útlaku," uvedla zastupitelka Helena Netopilová (Společně pro Přerov) a vzpomněla přitom povinné průvody k tomuto pomníku. Podle zastupitele Jiřího Lapáčka (KDU-ČSL a TOP 09) je socha rudoarmějce debatou o sochách ve veřejném prostoru a zastupitelé by se měli zamyslet nad tím, zda jde o dílo propagandistické, idealisticky zatížené. "Budu hlasovat pro odstranění sochy a její pietní uložení do depozitáře. Neznamená to však, že si nevážím obětí z řad příslušníků Rudé armády, kteří se zasloužili o osvobození naší republiky," uvedl Lapáček.