Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková ke konci srpna rezignuje na svou funkci. Uvedla, že nesouhlasí s názory současného veřejného ochránce práv Stanislava Křečka a že s ním nechce dál spolupracovat. Podle Křečka v jejím rozhodnutí převážily emoce a dodal, že chtěl s Monikou Šimůnkovou dál spolupracovat. Křeček a Šimůnková měli dlouhodobě rozdílné názory. Současný ombudsman zároveň od července Šimůnkové odebral veškerou agendu. Zdůvodnil to prodlevami při řešení kauz. To ale Šimůnková odmítla. Šimůnková zároveň vyzvala ke změně zákona o ombudmanovi. Podle ní by pod úřad neměl spadat zvažovaný nový post dětského ombudsmana.